Хабиб Нурмагомедов подтвердил уход из индустрии ММА

Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов дал понять, что уходит из индустрии ММА. Он сделал репост записи в социальных сетях.



«Хабиб покидает индустрию ММА с концами. Это касается тренерской карьеры и всего остального, что связано с ММА. Причиной является желание Хабиба уделить время семье», – говорится в записи, которую репостнул Нурмагомедов.

Ранее Хабиб провёл встречу со своими бойцами, после которой опубликовал совместную фотографию и написал в комментарии: «Год, конечно, выдался очень насыщенным и успешным. Берегите себя, братья. Надеюсь, моё решение пойдёт только на пользу, обнял вас всех крепко. Спасибо вам, вы были большой причиной моего успеха в спорте».

Нурмагомедов выступал в UFC с 2012 года, одержав 13 побед в 13 боях. Он был чемпионом лиги в лёгком весе. 24 октября 2020 года Хабиб объявил о завершении карьеры. Всего на его счету 29 побед в 29 поединках по правилам ММА. После завершения карьеры он купил промоушен Eagle FC, а также стал тренировать бойцов, которые выступают в UFC, Bellator и других лигах.