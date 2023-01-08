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Бёрнс: думаю, реванш с Чимаевым состоится

Бёрнс: думаю, реванш с Чимаевым состоится
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Бразильский боец смешанных единоборств Гилберт Бёрнс заявил, что ждёт реванша с шведско-чеченским бойцом Хамзатом Чимаевым в 2023 году.

«Для начала вернусь на победную серию. Прикончу Нила Магни и вернёмся к разговору о моих дальнейших планах. Я думаю, что реванш с Хамзатом Чимаевым случится. Думаю, что подерусь с Белалом Мухаммадом. Что касается Ковингтона, то я не знаю, чем он занимается, а к поединку с Масвидалем не стремлюсь. Итак — Чимаев, Мухаммад и затем титульный бой», — приводит слова Бёрнса MMAJunkie.

Поединок Хамзата Чимаева с Гилбертом Бёрнсом состоялся в рамках UFC 273 в апреле прошлого года. Чимаев одержал победу единогласным решением судей.

Всего у Бёрнса 25 поединков в профессиональных смешанных единоборствах и 20 побед в них.

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