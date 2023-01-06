Гилберт Бёрнс сделал прогноз на реванш Усмана с Эдвардсом

Бразильский боец смешанных единоборств Гилберт Бёрнс, выступающий в полусреднем весе UFC, поделился ожиданиями от титульного боя-реванша между Леоном Эдвардсом и Камару Усманом.



«Теперь Камару идёт на враждебную территорию. Весь Лондон будет против него. Это дом Леона, его друзья придут туда. Камару, конечно, может говорить всё что угодно, но он будет выступать на враждебной территории. Никому ведь не понравится драться со мной в Бразилии, никому не хочется драться с Фрэнсисом Нганну в Камеруне. Думаю, это будет очень близкий бой, но небольшое преимущество отдаю Леону», — приводит слова Бёрнса Sportskeeda.



Поединок между Камару Усманом и Леоном Эдвардсом должен пройти на турнире UFC 286 в Лондоне.

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