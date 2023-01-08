Боец промоушена One Виктория Ли умерла в возрасте 18 лет
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Боец смешанных единоборств Виктория Ли, выступавшая в промоушене One FC, умерла в возрасте 18 лет 26 декабря 2022 года.
Анджела Ли, сестра Виктории, сообщила о смерти спортсменки в социальных сетях. При этом причина смерти не разглашается.
«26 декабря наша семья пережила то, через что не должна проходить ни одна семья. Невероятно трудно это говорить — наша Виктория скончалась. Она ушла слишком рано, и с тех пор наша семья полностью опустошена. Мы скучаем по ней больше, чем по кому-либо в этом мире. Наша семья не будет прежней, жизнь не будет прежней», — написала Анджела на своей странице.
Ли подписала контракт с One FC в 16 лет и в 2021 году дебютировала в промоушене. На её счету три победы, все три она одержала досрочно.
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