Боец промоушена One Виктория Ли умерла в возрасте 18 лет

Боец смешанных единоборств Виктория Ли, выступавшая в промоушене One FC, умерла в возрасте 18 лет 26 декабря 2022 года.



Анджела Ли, сестра Виктории, сообщила о смерти спортсменки в социальных сетях. При этом причина смерти не разглашается.



«26 декабря наша семья пережила то, через что не должна проходить ни одна семья. Невероятно трудно это говорить — наша Виктория скончалась. Она ушла слишком рано, и с тех пор наша семья полностью опустошена. Мы скучаем по ней больше, чем по кому-либо в этом мире. Наша семья не будет прежней, жизнь не будет прежней», — написала Анджела на своей странице.



Ли подписала контракт с One FC в 16 лет и в 2021 году дебютировала в промоушене. На её счету три победы, все три она одержала досрочно.

Новость по теме One Championship признал Анатолия Малыхина лучшим бойцом года