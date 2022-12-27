Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

One Championship признал Анатолия Малыхина лучшим бойцом года

One Championship признал Анатолия Малыхина лучшим бойцом года
Комментарии

Обладатель двух поясов One Championship россиянин Анатолий Малыхин признан лучшим бойцом промоушена. Об этом информирует пресс-служба лиги.

«Анатолий Малыхин сделал себе имя в 2022 году. Российский локомотив стал королём двух дивизионов – и он надеется на большее в следующем году», — говорится в сообщении One Championship.

Напомним, в последнем бою, который состоялся 3 декабря в Маниле (Филиппины), Малыхин победил чемпиона ONE в двух весовых категориях Ренье де Риддера из Нидерландов. Поединок завершился досрочной победой россиянина в первом раунде. Малыхин стал чемпионом тяжёлого и полутяжёлого дивизионов. В общей сложности в активе Малыхина 11 побед и ни одного поражения.

Ян и Малыхин подарили машину тренеру зала в Таиланде:

Дайте уже этому парню побить Нганну! Малыхин стал двойным чемпионом элитного промоушена Дайте уже этому парню побить Нганну! Малыхин стал двойным чемпионом элитного промоушена
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022