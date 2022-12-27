One Championship признал Анатолия Малыхина лучшим бойцом года
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Обладатель двух поясов One Championship россиянин Анатолий Малыхин признан лучшим бойцом промоушена. Об этом информирует пресс-служба лиги.
«Анатолий Малыхин сделал себе имя в 2022 году. Российский локомотив стал королём двух дивизионов – и он надеется на большее в следующем году», — говорится в сообщении One Championship.
Напомним, в последнем бою, который состоялся 3 декабря в Маниле (Филиппины), Малыхин победил чемпиона ONE в двух весовых категориях Ренье де Риддера из Нидерландов. Поединок завершился досрочной победой россиянина в первом раунде. Малыхин стал чемпионом тяжёлого и полутяжёлого дивизионов. В общей сложности в активе Малыхина 11 побед и ни одного поражения.
Ян и Малыхин подарили машину тренеру зала в Таиланде:
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