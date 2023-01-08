Майк Тайсон: думаю, Усик победит всех

Легендарный американский боксёр Майк Тайсон поделился мнением о непобеждённом украинском боксёре, действующем чемпионе мира в супертяжёлом весе по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO Александре Усике.



«Я думаю, Усик победит всех. Он очень умный и интеллигентный, при этом немного неуклюжий на ринге. На мой взгляд, Александр — большой соперник для любого боксёра», — заявил Тайсон в интервью Boxing Social.



Свой последний поединок Усик провёл в августе прошлого года с британским боксёром Энтони Джошуа и одержал победу раздельным решением судей, защитив пояса. Всего у Александра 20 боёв в профессиональной карьере и 20 побед в них.



В первой половине 2023 года Усик может провести бой с Тайсоном Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира.