Хамзат Чимаев показал фото из тренажёрного зала
Поделиться
Известный шведский боец UFC чеченского происхождения Хамзат Чимаев разместил новый пост у себя в социальных сетях, поделившись с подписчиками фотографией из тренажёрного зала.
Фото: Из личного архива Хамзата Чимаева
Напомним, в последнем бою Чимаев встречался с представителем США Кевином Холландом и добыл победу удушающим приёмом уже в первом раунде. Изначально швед чеченского происхождения должен был выйти в октагон с Нейтом Диазом, но, так как не смог уложиться в лимит полусредней весовой категории (77,1 кг), основной кард турнира претерпел изменения. Всего в ММА Чимаев провёл 12 боёв, в каждом из которых он одерживал победы. Следующий соперник Хамзата пока неизвестен.
Кадыров показал кулон с изображением Хамзата Чимаева в своём авто:
Комментарии
- 9 января 2023
-
17:37
-
16:47
-
16:42
-
16:38
-
16:02
-
15:53
-
15:38
-
15:09
-
14:02
-
12:58
-
12:38
-
12:25
-
12:05
-
11:56
-
11:55
-
11:22
-
10:22
-
10:12
-
09:48
-
09:45
-
07:40
-
06:54
-
04:02
-
03:50
-
00:44
-
00:16
- 8 января 2023
-
23:59
-
23:56
-
23:45
-
23:18
-
23:03
-
21:55
-
21:48
-
21:26
-
20:21
Партнерский контент