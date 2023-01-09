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Хамзат Чимаев показал фото из тренажёрного зала

Хамзат Чимаев показал фото из тренажёрного зала
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Известный шведский боец UFC чеченского происхождения Хамзат Чимаев разместил новый пост у себя в социальных сетях, поделившись с подписчиками фотографией из тренажёрного зала.

Фото: Из личного архива Хамзата Чимаева

Напомним, в последнем бою Чимаев встречался с представителем США Кевином Холландом и добыл победу удушающим приёмом уже в первом раунде. Изначально швед чеченского происхождения должен был выйти в октагон с Нейтом Диазом, но, так как не смог уложиться в лимит полусредней весовой категории (77,1 кг), основной кард турнира претерпел изменения. Всего в ММА Чимаев провёл 12 боёв, в каждом из которых он одерживал победы. Следующий соперник Хамзата пока неизвестен.

Кадыров показал кулон с изображением Хамзата Чимаева в своём авто:

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