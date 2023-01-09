Чемпион IBF в первом полусреднем весе определится 26 февраля

Поединок за вакантный титул IBF в первом полусреднем весе (до 63,5 кг) состоится 26 февраля в городе Миннеаполис (штат Миннесота, США), сообщает издание BoxingScene.
Напомним, ранее Международная боксёрская федерация санкционировала бой за освобождённый британцем Джошем Тэйлором пояс между пуэрториканцем Сабриэлем Матиасом (18-1, 18 KO) и аргентинцем Йеремиасом Понсе (30-0, 20 KO).
Сабриэлю Матиасу 30 лет. Боец дебютировал на профессиональном ринге в декабре 2015 года, а с октября 2018-го начал стабильно выступать в Соединённых Штатах. В июле 2019 года Матиас нанёс первое поражение россиянину Максиму Дадашеву, после выступления скончавшемуся из-за отёка мозга.
Йеремиасу Понсе 26 лет. Практически все свои победы аргентинец одержал на родине в поединках против локальных бойцов.
- 9 января 2023
-
23:40
-
23:28
-
23:09
-
22:50
-
22:33
-
22:04
-
21:57
-
21:15
-
20:48
-
20:05
-
19:19
-
19:03
-
18:55
-
18:49
-
18:12
-
17:37
-
16:47
-
16:42
-
16:38
-
16:02
-
15:53
-
15:38
-
15:09
-
14:02
-
12:58
-
12:38
-
12:25
-
12:05
-
11:56
-
11:55
-
11:22
-
10:22
-
10:12
-
09:48
-
09:45