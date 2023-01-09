Чемпион IBF в первом полусреднем весе определится 26 февраля

Поединок за вакантный титул IBF в первом полусреднем весе (до 63,5 кг) состоится 26 февраля в городе Миннеаполис (штат Миннесота, США), сообщает издание BoxingScene.

Напомним, ранее Международная боксёрская федерация санкционировала бой за освобождённый британцем Джошем Тэйлором пояс между пуэрториканцем Сабриэлем Матиасом (18-1, 18 KO) и аргентинцем Йеремиасом Понсе (30-0, 20 KO).

Сабриэлю Матиасу 30 лет. Боец дебютировал на профессиональном ринге в декабре 2015 года, а с октября 2018-го начал стабильно выступать в Соединённых Штатах. В июле 2019 года Матиас нанёс первое поражение россиянину Максиму Дадашеву, после выступления скончавшемуся из-за отёка мозга.

Йеремиасу Понсе 26 лет. Практически все свои победы аргентинец одержал на родине в поединках против локальных бойцов.