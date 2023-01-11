«Он лучше с «мешком» из-за границы подерётся». Василевский — про третий бой со Шлеменко

Российский боец смешанных единоборств Вячеслав Василевский высказался о возможной трилогии с соотечественником Александром Шлеменко.



«Этот бой был бы интересен всем. Только я знаю одного человека, которому этот бой неинтересен — это Саша Шлеменко. Он всем говорит, что ему это неинтересно. Это просто защитная реакция. Саша лучше опять подерётся с каким-нибудь «мешком» из-за границы, которому ещё и проиграет. И скажет потом, что это была суперзвезда. Нежели подерётся со мной в бою, который интересен людям.



Знаю, что по поводу нашего со Шлеменко поединка были предложения по боксу, но Александр эти предложения отверг», — рассказал Василевский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.



Оба боя Александра Шлеменко с Вячеславом Василевским прошли в 2016 году. В первом случае Шлеменко выиграл единогласным решением судей, во втором — сабмишном в третьем раунде.

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