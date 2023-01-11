«Он лучше с «мешком» из-за границы подерётся». Василевский — про третий бой со Шлеменко

Российский боец смешанных единоборств Вячеслав Василевский высказался о возможной трилогии с соотечественником Александром Шлеменко.
«Этот бой был бы интересен всем. Только я знаю одного человека, которому этот бой неинтересен — это Саша Шлеменко. Он всем говорит, что ему это неинтересно. Это просто защитная реакция. Саша лучше опять подерётся с каким-нибудь «мешком» из-за границы, которому ещё и проиграет. И скажет потом, что это была суперзвезда. Нежели подерётся со мной в бою, который интересен людям.
Знаю, что по поводу нашего со Шлеменко поединка были предложения по боксу, но Александр эти предложения отверг», — рассказал Василевский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.
Оба боя Александра Шлеменко с Вячеславом Василевским прошли в 2016 году. В первом случае Шлеменко выиграл единогласным решением судей, во втором — сабмишном в третьем раунде.
- 11 января 2023
-
10:46
-
10:40
-
10:20
-
10:02
-
10:00
-
09:42
-
01:54
-
00:40
- 10 января 2023
-
23:52
-
22:56
-
21:54
-
21:24
-
20:42
-
20:22
-
19:56
-
19:26
-
18:49
-
18:11
-
17:22
-
17:00
-
16:13
-
15:48
-
15:42
-
15:25
-
15:08
-
14:56
-
13:56
-
12:56
-
12:53
-
12:03
-
11:49
-
11:46
-
11:05
-
10:48
-
09:50