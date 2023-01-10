Вячеслав Василевский дебютирует в боксе 23 января

Российский боец смешанных единоборств Вячеслав Василевский планирует перейти в бокс и уже запланировал первый поединок в новом виде.



23 января Василевский встретится на ринге с другим российским бойцом ММА Исламом Жангоразовым. Об этом Вячеслав сообщил корреспонденту «Чемпионата» Александру Фролову.



При этом формат боя ещё не определён. Сообщается, что это будет либо четыре раунда по три минуты, либо шесть раундов.



Стоит отметить, что в феврале прошлого года Василевский и Жангоразов провели бой по правилам смешанных единоборств. Поединок завершился победой Вячеслава единогласным решением судей.



Всего на счету Василевского 45 поединков в смешанных единоборствах, в которых он одержал 36 побед и потерпел девять поражений.

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