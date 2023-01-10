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Чемпион UFC в наилегчайшем весе Фигейреду перейдёт в легчайший дивизион

Чемпион UFC в наилегчайшем весе Фигейреду перейдёт в легчайший дивизион
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Бразильский боец смешанных единоборств, действующий чемпион UFC в наилегчайшей весовой категории Дейвисон Фигейреду сообщил, что перейдёт в легчайший дивизион.

«Этот бой с Брэндоном Морено я хочу провести в рамках наилегчайшего веса, но затем хочу подняться в легчайший дивизион. Мне скоро исполнится 35 лет, и мне бы не хотелось подвергать своё тело большим нагрузкам из-за весогонок», — рассказал Фигейреду в интервью UFC.

Напомним, 21 января 2023 года в рамках UFC 283 Фигейреду в четвёртый раз встретится с мексиканским бойцом Брэндоном Морено. Первый поединок между ними завершился ничьей решением большинства судей, во второй раз сабмишеном выиграл Морено, третий поединок решением судей остался за Фигейреду.

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