«Никому не нравится чувак, который только болтает». Митчелл устроил перепалку с О’Мэлли

Американский боец смешанных единоборств Брайс Митчелл, выступающий в полулёгком дивизионе UFC, устроил перепалку с британцем Шоном О'Мэлли в социальных сетях.

«В UFC мне сказали: «Эй, Митчелл, если хочешь подраться с Топурией – подерёшься в следующем месяце. Если нет – жди до февраля». Я сказал – давайте декабрь. Если бы было такое, что я мог отказаться из-за болезни и выступить на неделю позже, я сделал бы это. Но в той ситуации мне пришлось бы как-то жить с парой тысяч баксов до февраля, так что я принял бой», — сказал Митчелл.

«Чёрт, Брайс, в следующий раз обращайся ко мне. Я подкину тебе 20 баксов», — ответил на это О'Мэлли.

«Говоря о моей семье и деньгах, ты сделал это действительно личным. Но примешь ли ты поединок со мной? Никому не нравится чувак, который только и делает, что болтает», — написал Митчелл.

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