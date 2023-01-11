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«Никто не попадает по нему». Шон Портер назвал чемпиона, похожего на Флойда Мейвезера

«Никто не попадает по нему». Шон Портер назвал чемпиона, похожего на Флойда Мейвезера
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Двукратный чемпион мира, а ныне комментатор и аналитик Шон Портер назвал, по его мнению, действующего боксёра, похожего на легендарного американца Флойда Мейвезера.

Им оказался обладатель титулов в полулёгком (до 57,2 кг) и втором полулёгком весе (до 59 кг) Шакур Стивенсон (19-0, 9 KO).

«Никто не может попасть по этому парню. Я не видел ничего подобного. Я никогда не смотрел столько бокса, как в последние три года, и даже среди любителей я не увидел кого-то похожего на Шакура Стивенсона. Кто ближе всего к нему? Флойд Мейвезер», – сказал Портер в интервью YouTube-каналу FightHype.com.

В своём последнем бою в сентябре Стивенсон победил судейским решением олимпийского чемпиона из Бразилии Робсона Консейсао, после чего объявил о переходе в лёгкий вес (до 61,2 кг).

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