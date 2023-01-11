«Никто не попадает по нему». Шон Портер назвал чемпиона, похожего на Флойда Мейвезера

Двукратный чемпион мира, а ныне комментатор и аналитик Шон Портер назвал, по его мнению, действующего боксёра, похожего на легендарного американца Флойда Мейвезера.
Им оказался обладатель титулов в полулёгком (до 57,2 кг) и втором полулёгком весе (до 59 кг) Шакур Стивенсон (19-0, 9 KO).
«Никто не может попасть по этому парню. Я не видел ничего подобного. Я никогда не смотрел столько бокса, как в последние три года, и даже среди любителей я не увидел кого-то похожего на Шакура Стивенсона. Кто ближе всего к нему? Флойд Мейвезер», – сказал Портер в интервью YouTube-каналу FightHype.com.
В своём последнем бою в сентябре Стивенсон победил судейским решением олимпийского чемпиона из Бразилии Робсона Консейсао, после чего объявил о переходе в лёгкий вес (до 61,2 кг).
- 11 января 2023
-
18:01
-
17:50
-
17:36
-
16:33
-
16:21
-
15:57
-
15:42
-
14:51
-
14:40
-
14:12
-
14:06
-
12:56
-
11:42
-
11:22
-
11:19
-
10:46
-
10:40
-
10:20
-
10:02
-
10:00
-
09:42
-
01:54
-
00:40
- 10 января 2023
-
23:52
-
22:56
-
21:54
-
21:24
-
20:42
-
20:22
-
19:56
-
19:26
-
18:49
-
18:11
-
17:22
-
17:00