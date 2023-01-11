Непобеждённый австралийский боксёр заявил, что ведёт переговоры о бое с Энтони Джошуа
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Австралийский проспект супертяжёлого веса Демси Маккин (22-0, 14 КО) заявил, что является одним из кандидатов на бой с двукратным чемпионом мира британцем Энтони Джошуа, возвращение которого запланировано на апрель.
«Мы являемся одними из главных претендентов на роль соперника Энтони Джошуа. Я могу стать тем парнем, который отправит его в отставку, и я более чем уверен, что мне это по силам.
Джошуа привлёк много денег и внимания к супертяжёлому дивизиону. И сейчас он, вероятно, крупнейшее имя в боксе, из-за чего все охотятся за ним, включая меня», – приводит слова Маккина Sky Sports.
Демси Маккину 32 года. Все свои поединки, за исключением двух, австралиец провёл на родине против локальных бойцов.
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