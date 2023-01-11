Двукратный олимпийский чемпион с Кубы сразится за мировой титул 2 апреля

Поединок за звание чемпиона мира по версии WBO в полулёгком весе (до 57,2 кг) между кубинцем Робейси Рамиресом (11-1, 7 KO) и британцем ганского происхождения Айзеком Догбо (24-2, 15 KO) состоится 2 апреля в городе Талса (штат Оклахома, США), сообщает инсайдер ESPN Майк Коппинджер.
Напомним, пояс стал вакантным после того, как его последний обладатель, мексиканец Эмануэль Наваррете (36-1, 30 KO), поднялся в следующий дивизион.
Робейси Рамиресу, победителю Олимпиад в Лондоне и Рио-де-Жанейро, 29 лет. Боец дебютировал на профессиональном ринге в августе 2019 года.
Айзеку Догбо 28 лет. Боец дебютировал на профессиональном ринге в августе 2013 года и в апреле 2018-го завоевал титул WBO во втором легчайшем весе (до 55,3 кг), нокаутировав в 11-м раунде американца Джесси Магдалено (29-1, 18 KO).
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