Bellator объявил список участников Гран-при в лёгком весе
Поделиться
Бойцовский промоушен Bellator опубликовал полный список участников Гран-при в лёгком весе (до 70 кг), который пройдёт в наступившем году.
1. Усман Нурмагомедов (16-0), Россия
2. Патрики Фрейре (24-11), Бразилия
3. Тофик Мусаев (18-4), Азербайджан
4. Бенсон Хендерсон (30-11), США
5. Александр Шаблий (22-3), Россия
6. Сидни Аутло (13-5), США
7. Эй-Джей Макки (20-1), США
8. Мансур Барнауи (20-4), Франция
Действующий чемпион дивизиона россиянин Усман Нурмагомедов провёл свой последний поединок в ноябре, на турнире Bellator 288 победив единогласным судейским решением бразильца Патрики Фрейре и отобрав у него титул.
Ранее известный тренер Хавьер Мендес сравнил Нурмагомедова с экс-чемпионом UFC Люком Рокхолдом.
Новость по темеХавьер Мендес: Усман Нурмагомедов — дагестанский Рокхолд
Комментарии
- 12 января 2023
-
01:07
-
00:22
-
00:09
- 11 января 2023
-
23:57
-
23:48
-
23:28
-
22:06
-
21:35
-
21:20
-
21:06
-
20:57
-
20:00
-
19:31
-
18:57
-
18:01
-
17:50
-
17:36
-
16:33
-
16:21
-
15:57
-
15:42
-
14:51
-
14:40
-
14:12
-
14:06
-
12:56
-
11:42
-
11:22
-
11:19
-
10:46
-
10:40
-
10:20
-
10:02
-
10:00
-
09:42
Партнерский контент