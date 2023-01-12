Bellator объявил список участников Гран-при в лёгком весе

Бойцовский промоушен Bellator опубликовал полный список участников Гран-при в лёгком весе (до 70 кг), который пройдёт в наступившем году.

1. Усман Нурмагомедов (16-0), Россия

2. Патрики Фрейре (24-11), Бразилия

3. Тофик Мусаев (18-4), Азербайджан

4. Бенсон Хендерсон (30-11), США

5. Александр Шаблий (22-3), Россия

6. Сидни Аутло (13-5), США

7. Эй-Джей Макки (20-1), США

8. Мансур Барнауи (20-4), Франция

Действующий чемпион дивизиона россиянин Усман Нурмагомедов провёл свой последний поединок в ноябре, на турнире Bellator 288 победив единогласным судейским решением бразильца Патрики Фрейре и отобрав у него титул.

Ранее известный тренер Хавьер Мендес сравнил Нурмагомедова с экс-чемпионом UFC Люком Рокхолдом.