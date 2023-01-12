Чемпион UFC Нганну встретился с Самуэлем Это'О. Фото

Чемпион UFC в тяжёлом весе (до 120 кг), франко-камерунский боец смешанного стиля Фрэнсис Нганну разместил новый пост на своей странице в социальных сетях, показав несколько совместных фото с бывшим футболистом «Анжи», «Реала», «Барселоны», «Интера» и «Челси» Самуэлем Это'О. В настоящий момент Это'О является президентом Камерунской федерации футбола (FECAFOOT).



«Заглянул в гости в Камерунскую федерацию футбола и увидел потрясающую работу, которую проделывает мой брат Самуэль Это'О для камерунского футбола», — написал Фрэнсис.

Фото: Из личного архива Фрэнсиса Нганну

Фото: Из личного архива Фрэнсиса Нганну

Нганну стал чемпионом в тяжёлом весе на турнире UFC 260, нокаутировав Стипе Миочича во втором раунде. На UFC 270 Фрэнсис защитил пояс, единогласным решением победив Сириля Гана.

Фрэнсис Нганну тренирует удары ногами после травмы: