Сириль Ган обратился к Джону Джонсу
Поделиться
Французский боец смешанных единоборств Сириль Ган, выступающий в тяжёлой весовой категории UFC, разместил новый пост у себя в социальных сетях, где обратился к экс-чемпиону UFC в полутяжёлом весe Джону Джонсу.
«Где ты, Джон Джонс? Я свободен в марте, Лас-Вегас», — написал Ган.
После того как Джонс объявил о переходе в тяжёлый вес, он так и не провёл ни одного боя. Простой Джона продолжается с февраля 2020 года. Предполагалось, что американский боец проведёт поединок с чемпионом UFC в тяжёлом весе Фрэнсисом Нганну, однако стороны пока не договорились. Джонс выступает в UFC с 2008 года. За это время он победил в 26 поединках и потерпел поражение лишь в одном.
5 самых жёстких потасовок в истории ММА:
Комментарии
- 13 января 2023
-
00:28
-
00:12
- 12 января 2023
-
23:52
-
23:19
-
22:23
-
21:08
-
20:48
-
20:05
-
19:49
-
19:06
-
18:46
-
18:35
-
18:15
-
17:21
-
16:50
-
15:51
-
14:54
-
14:04
-
13:51
-
13:34
-
13:05
-
12:59
-
12:31
-
12:03
-
11:51
-
11:45
-
11:39
-
11:01
-
10:43
-
10:32
-
10:29
-
10:04
-
09:49
-
09:45
-
09:27
Партнерский контент