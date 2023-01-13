Сириль Ган обратился к Джону Джонсу

Французский боец смешанных единоборств Сириль Ган, выступающий в тяжёлой весовой категории UFC, разместил новый пост у себя в социальных сетях, где обратился к экс-чемпиону UFC в полутяжёлом весe Джону Джонсу.



«Где ты, Джон Джонс? Я свободен в марте, Лас-Вегас», — написал Ган.



После того как Джонс объявил о переходе в тяжёлый вес, он так и не провёл ни одного боя. Простой Джона продолжается с февраля 2020 года. Предполагалось, что американский боец проведёт поединок с чемпионом UFC в тяжёлом весе Фрэнсисом Нганну, однако стороны пока не договорились. Джонс выступает в UFC с 2008 года. За это время он победил в 26 поединках и потерпел поражение лишь в одном.

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