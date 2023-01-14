Хирн: Бивол проведёт реванш с Канело, если побьёт Буатси
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Эдди Хирн, сопромоутер чемпиона WBA в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) россиянина Дмитрия Бивола (21-0, 11 KO), считает, что его следующим соперником должен стать британский олимпиец Джошуа Буатси (16-0, 13 KO).
«Бивол подерётся в то же время, что и Канело – в апреле или мае. Я бы хотел, чтобы он подрался с Буатси. Если он побьёт Буатси, то проведёт реванш с Канело Альваресом. Если победит Джошуа Буатси, то, вероятно, он сразится с Канело. Это планы на полутяжёлый вес», – сказал Хирн в интервью YouTube-каналу iFL TV.
Джошуа Буатси 29 лет. Боец является бронзовым призёром Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро. Дебютировал на профессиональном ринге в июле 2017 года.
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