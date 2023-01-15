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Нганну освободил пояс чемпиона в тяжёлом весе и официально покинул UFC

Нганну освободил пояс чемпиона в тяжёлом весе и официально покинул UFC
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Камеруно-французский боец смешанных единоборств, чемпион UFC в тяжёлом весе Фрэнсис Нганну освободил титул и официально покинул промоушен, став свободным агентом.

Ранее президент UFC Дана Уайт сообщил о неудачных переговорах о новом контракте с Нганну, который мог сделать бойца самым высокооплачиваемым тяжеловесом в истории промоушена.

Нганну провёл в UFC семь лет, приняв за это время участие в 14 поединках. На счету бойца 12 побед и два поражения. На турнире UFC 260 Нганну нокаутировал Стипе Миочича и стал чемпионом UFC в тяжёлом весе. На UFC 270 Фрэнсис защитил титул, выиграв у Сириля Гана единогласным решением судей.

За вакантный титул UFC в тяжёлом весе в марте сразятся Джон Джонс и Сириль Ган.

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