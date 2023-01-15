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Источник: бой Физиев — Гэтжи состоится на турнире UFC 286

Источник: бой Физиев — Гэтжи состоится на турнире UFC 286
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Известный инсайдер Бретт Окамото сообщил, что поединок между Рафаэлем Физиевым и Джастином Гэтжи состоится на турнире по смешанным единоборствам UFC 286, который пройдёт в марте в Лондоне.

Ранее Физиев в интервью сообщал, что в UFC ему пообещали организовать бой с Гэтжи в марте, и теперь осталось лишь дождаться контракта.

Свой последний поединок Рафаэль Физиев провёл на турнире UFC on ESPN 39, когда дрался с Рафаэлем дос Аньосом и одержал победу нокаутом в пятом раунде. В активе Физиева 12 побед и одно поражение в ММА.

Джастин Гэтжи в мае прошлого года проиграл Чарльзу Оливейре удушающим приёмом в первом раунде. Всего у Джастина 23 победы и четыре поражения в профессиональных смешанных единоборствах.

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