Российский боец ММА найден погибшим в поезде

Российский боец смешанных единоборств Георгий Гаглоев был найден мёртвым в поезде Москва-Владикавказ, сообщает Telegram-канал Baza.



По предварительным данным боец был задушен подушкой. Тело было обнаружено во время остановки поезда в Ростове-на-Дону. Сообщается, что причиной убийства бойца могли стать активные поиски Гаглоевым своей тёти Риммы Гаглоевой.



В феврале прошлого года Римма Гаглоева прилетела в Грозный из ОАЭ и уехала из аэропорта на машине Toyota, которая позже была обнаружена пустой на заправке в городе Сунжа (Ингушетия). Георгий Гаглоев занимался активными поисками тёти, исчезновение которой вызвало большой резонанс на Кавказе.



Георгий Гаглоев провёл три поединка в поп-ММА и во всех трёх потерпел поражения.