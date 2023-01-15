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Российский боец ММА найден погибшим в поезде

Российский боец ММА найден погибшим в поезде
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Российский боец смешанных единоборств Георгий Гаглоев был найден мёртвым в поезде Москва-Владикавказ, сообщает Telegram-канал Baza.

По предварительным данным боец был задушен подушкой. Тело было обнаружено во время остановки поезда в Ростове-на-Дону. Сообщается, что причиной убийства бойца могли стать активные поиски Гаглоевым своей тёти Риммы Гаглоевой.

В феврале прошлого года Римма Гаглоева прилетела в Грозный из ОАЭ и уехала из аэропорта на машине Toyota, которая позже была обнаружена пустой на заправке в городе Сунжа (Ингушетия). Георгий Гаглоев занимался активными поисками тёти, исчезновение которой вызвало большой резонанс на Кавказе.

Георгий Гаглоев провёл три поединка в поп-ММА и во всех трёх потерпел поражения.

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