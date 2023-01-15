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Эдвардс: Чимаев — не неприкосновенный монстр, каким его выставляет UFC

Эдвардс: Чимаев — не неприкосновенный монстр, каким его выставляет UFC
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Британский боец смешанных единоборств, действующий чемпион UFC в полусреднем весе Леон Эдвардс поделился мнением о шведско-чеченском бойце Хамзате Чимаеве.

«Хамзат — хороший боец, но не тот неприкосновенный монстр, каким его выставляет UFC. Конечно, это крепкий боец, он правда хорош — но я знаю, как его победить, поэтому у меня серия из 11 побед подряд. И Хамзат есть в моём списке целей. Пусть он сделает вес, проведёт бой с Ковингтоном или кем-то ещё, и тогда мы могли бы встретиться с ним в октагоне», — сказал Эдвардс в интервью YouTube-каналу The Count.

В августе прошлого года Леон Эдвардс нокаутировал Камару Усмана и стал новым чемпионом UFC в полусреднем весе.

Хамзат Чимаев в сентябре выиграл у Кевина Холланда удушающим приёмом. Бой прошёл в промежуточном весе, так как Чимаев не уложился в свою весовую категорию. Всего у Хамзата 12 побед в 12 поединках.

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