Менеджер Копылова высказался о его перспективах в UFC после досрочной победы

Александр Скаредин, менеджер российского бойца среднего веса (до 84 кг) UFC Романа Копылова, высказался о его перспективах в организации после победы на турнире UFC Fight Night 217, состоявшемся сегодня, 15 января, в Лас-Вегасе (США).
Напомним, Копылов победил техническим нокаутом во втором раунде американца Пунахеле Сориано.
«От этого боя зависело переподписание контракта с UFC. Нужно было выиграть и желательно досрочно и ярко. Роме полностью удалось всё это сделать, получить бонус и впечатлить Дану Уайта. Контракт мы на сто процентов продлеваем. Что касается самих условий, до них дело пока не дошло, так как турнир только закончился, но к следующему турниру 22 января мы должны получить условия нового контракта», – приводит слова Скаредина издание MMA.Metaratings.ru.
- 15 января 2023
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