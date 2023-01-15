Умар Нурмагомедов и Роман Копылов получат $ 50 тыс. бонусом за лучшее выступление вечера

Российский боец смешанных единоборств Умар Нурмагомедов и американец Дэн Иге получат денежный бонус в виде $ 50 тыс. за лучшее выступление вечера на турнире UFC Вегас 67, который прошёл в ночь с 14 на 15 января мск в Лас-Вегасе (США).

В основном карде состоялся поединок Умара Нурмагомедова, выступающего в легчайшем весе, с Раони Барселосом. Бой завершился победой Нурмагомедова нокаутом в первом раунде. Для россиянина эта победа стала 16-й подряд в смешанных единоборствах. Он не потерпел ни одного поражения. Дэн Иге победил Дэймона Джексона нокаутом (Раунд 2, 4:13).

Также по $ 50 тыс. получат Роман Копылов и Аллан Насименто. Роман Копылов победил Пунахеле Сориано техническим нокаутом. Аллан Насименто победил Карлоса Эрнандеса удушающим приёмом.