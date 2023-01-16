Российский боксёр Дмитрий Бивол заявил, что считает себя человеком Советского Союза.
«С самого детства у меня вопрос — к кому я принадлежу больше? Родился в Киргизии, корейско-молдавская кровь, говорю только по-русски и с 11 лет живу в Санкт-Петербурге. В итоге я понял, что являюсь явным примером человека Советского Союза, когда все республики были вместе. Я принадлежу ко всем: и к Киргизии, и к России, и к Молдавии, и к Корее, хотя там я ни разу не был», — сказал Бивол на пресс-конференции.
Напомним, Бивол был признан боксёром года по версии журнала The Ring. В борьбе за эту награду Бивол опередил чемпиона мира по версиям WBC и WBA в первом наилегчайшем весе Кэнсиро Тэрадзи, абсолютного чемпиона мира в легчайшем весе Наою Иноуэ и бывшего обладателя титула WBC в супернаилегчайшем весе, американца Джесси Родригеса.
В 2022 году Бивол дважды защитил титул суперчемпиона мира по версии WBA, одержав победы в поединках с мексиканцами Саулем Альваресом и Хильберто Рамиресом.
- 16 января 2023
-
21:14
-
20:58
-
19:53
-
18:30
-
17:41
-
16:53
-
16:31
-
16:12
-
15:56
-
15:11
-
14:58
-
14:45
-
14:07
-
13:18
-
13:07
-
12:36
-
12:05
-
11:34
-
11:27
-
11:05
-
10:34
-
09:53
-
09:35
-
09:12
-
00:21
- 15 января 2023
-
23:46
-
23:30
-
22:55
-
22:27
-
21:48
-
21:37
-
21:30
-
20:34
-
20:07
-
19:55