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Бивол заявил, что считает себя человеком Советского Союза

Бивол заявил, что считает себя человеком Советского Союза
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Российский боксёр Дмитрий Бивол заявил, что считает себя человеком Советского Союза.

«С самого детства у меня вопрос — к кому я принадлежу больше? Родился в Киргизии, корейско-молдавская кровь, говорю только по-русски и с 11 лет живу в Санкт-Петербурге. В итоге я понял, что являюсь явным примером человека Советского Союза, когда все республики были вместе. Я принадлежу ко всем: и к Киргизии, и к России, и к Молдавии, и к Корее, хотя там я ни разу не был», — сказал Бивол на пресс-конференции.

Напомним, Бивол был признан боксёром года по версии журнала The Ring. В борьбе за эту награду Бивол опередил чемпиона мира по версиям WBC и WBA в первом наилегчайшем весе Кэнсиро Тэрадзи, абсолютного чемпиона мира в легчайшем весе Наою Иноуэ и бывшего обладателя титула WBC в супернаилегчайшем весе, американца Джесси Родригеса.

В 2022 году Бивол дважды защитил титул суперчемпиона мира по версии WBA, одержав победы в поединках с мексиканцами Саулем Альваресом и Хильберто Рамиресом.

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