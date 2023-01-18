Источник: Хамзат Чимаев планирует перейти в средний вес

Известный шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев, выступающий в полусреднем весе UFC, намерен подняться в средний вес. Об этом у себя в социальных сетях, ссылаясь на бразильского бойца Гилберта Бёрнса, рассказал cпортивный обозреватель Аарон Бронстетер.
«Сегодня я разговаривал с Гилбертом Бёрнсом, и, когда я спросил его о возможном матче-реванше с Хамзатом Чимаевым, он сказал, что слышал, будто Чимаев планирует перейти в средний вес», — написал Бронстетер.
Бой Чимаева и Бёрнса состоялся в ночь с 9 на 10 апреля мск на турнире UFC 273. Противостояние продлилось все три раунда, по итогам которых судьи единогласно отдали победу шведу с чеченскими корнями. Отметим, что Чимаев тогда впервые в карьере провёл в октагоне весь бой и дрался в третьем раунде.
Кадыров показал кулон с изображением Чимаева в своём авто:
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