Чемпион Hardcore поделился ожиданиями от поединка Махачева и Волкановски в UFC

Победитель Гран-при Hardcore FC Дмитрий Арышев высказался о предстоящем поединке Ислама Махачева с Александром Волкановски.
«Волкановски и Махачев – очень крутые бойцы. Для меня здесь интрига. Хочется увидеть плотный и конкурентный бой. Многие считают Махачева фаворитом, но я не из этих людей. Волкановски начинал карьеру в 93 кг, он просто низкорослый, но при этом очень мощный крепыш. До карьеры в MMA играл в регби. Он совершенно точно даст хороший бой», — сказал Арышев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.
В настоящий момент Махачев готовится к поединку с представителем Австралии Александром Волкановски. Он состоится в ночь на 12 февраля 2023 года в городе Перт (Австралия) в рамках турнира UFC 284. В профессиональной карьере Ислам провёл 24 боя, в которых одержал 23 победы и лишь единожды потерпел поражение.
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