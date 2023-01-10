«Махачев — настоящий псих». Ислам напугал американцев подготовкой к бою с Волкановски

Чуть больше месяца осталось до грандиозного события в мире смешанных единоборств. В ночь с 11 на 12 февраля на «RAC Арене» в австралийском Перте состоится номерной турнир UFC 284. В главном бою Ислам Махачев зарубится с Александром Волкановски. И каждый из них уже начал активную подготовку к важнейшему поединку в карьере. Австралиец заручился поддержкой россиянина Майрбека Тайсумова и активно тренирует борьбу, поскольку прекрасно понимает опасность соперника. А наш чемпион наводит ужас и на Великого, и на американцев, которые в страхе от подготовки Махачева.

Ислам готовится к защите своего титула на Эльбрусе. Он насыщается чистым горным воздухом, активно работает в зале и уделяет время отдыху. 7 января россиянин провёл восстановительный день. Он полностью посвятил его банным процедурам, которые и стали объектом внимания. На видео попали традиционные занятия, Махачев хорошенько попарился, нырнул в прорубь и растёрся снегом. Журналисты американского издания MMA Junkie были шокированы такими процедурами, даже сравнили Ислама с легендарным Саб-Зиро, персонажем культовой компьютерной игры Mortal Kombat.

«Махачев – настоящий псих. И мы говорим это с превеликим уважением к нему. Можете ли вы представить, какой стресс испытал бы ваш организм, какая психологическая устойчивость нужна для такого? Если вам интересно, высота горы Эльбрус составляет 5642 метра над уровнем моря, а температура составляет -32 по Цельсию! Да вы издеваетесь надо мной? Махачев просто устроен совсем иначе», – говорится в статье MMA Junkie.

Махачев оказался в непростом положении. Он вынужден готовиться к важнейшему бою без твёрдого плеча Хабиба Нурмагомедова, покинувшего индустрию. Но Ислам не теряет прекрасного положения духа. Он продолжает подшучивать над соперником: «Какая сейчас погода в Австралии? Какая разница!»



Ислам действительно готовится к главному испытанию в жизни. Его ждёт опаснейший соперник с феноменальной статистикой – 25-1. Но пока ужасающим выглядит именно сам Махачев. Волкановски совершенно точно стоит напрячься, нашего парня не испугать ни жарой, ни холодом! Поэтому даже в логове Великого россиянин должен чувствовать себя комфортно. Победа откроет путь к вершине рейтинга P4P и огромным гонорарам. И ближайший месяц важно провести максимально мощно.