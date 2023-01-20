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Хамзат Чимаев продемонстрировал актуальную физическую форму. Фото

Хамзат Чимаев продемонстрировал актуальную физическую форму. Фото
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Популярный шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев, выступающий в полусреднем весе UFC, разместил новый пост у себя в социальных сетях, поделившись с подписчиками свежей фотографией. В настоящий момент Чимаев находится в Таиланде, где проводит тренировочный сбор.

Фото: Из личного архива Хамзата Чимаева

Напомним, в последнем бою Чимаев встречался с представителем США Кевином Холландом и одержал побед, применив удушающий приём уже в первом раунде. Изначально Хамзат должен был выйти в октагон с Нейтом Диазом, но так как не смог уложиться в лимит полусредней весовой категории (77,1 кг), основной кард турнира претерпел изменения. В настоящий момент UFC не назначал ему следующего соперника.

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