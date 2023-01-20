Гилберт Бёрнс: мы с Чимаевым ещё не закончили

Бразильский боец смешанных единоборств, бывший претендент на титул чемпиона UFC в полусреднем весе Гилберт Бёрнс заявил, что будет стремиться к реваншу с шведско-чеченским бойцом Хамзатом Чимаевым.
«Конечно, я буду драться с Хамзатом Чимаевым снова, мы с ним ещё не закончили. Каждый раз, как только у меня появится шанс на поединок с ним, мы будем с ним драться. Конечно, тут многое ещё зависит и от него. Сейчас Чимаев говорит, что не может уложиться в лимит полусреднего веса. Ну ничего, давай драться в среднем весе», — приводит слова Бёрнса Sportskeeda.
Гилберт Бёрнс уступил Хамзату Чимаеву единогласным решением судей на турнире UFC 273 в апреле прошлого года.
Всего у бразильца 20 побед в ММА при пяти поражениях. У Хамзата Чимаев 12 побед в 12 поединках, он по-прежнему остаётся непобеждённым.
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