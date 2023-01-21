Алекс Перейра объяснил, почему Чимаев бежит из полусреднего веса

Бразильский боец смешанных единоборств, действующий чемпион UFC в среднем весе Алекс Перейра поделился мнением о том, что шведско-чеченский боец Хамзат Чимаев хочет подняться в весовой категории.



Ранее Чимаев выступал в полусреднем весе, но в последнее время заявлял о желании подняться в средний или полутяжёлый дивизион.



«Если бы он был готов, я бы согласился встретиться с ним. Некоторое время назад он говорил о боях в среднем или полутяжёлом весе, но в своём весе он уже следующий претендент на титул, так что мог бы там провести поединок, почему бы и нет? Я думаю, если Чимаев проиграет в полусреднем весе, то это положит конец шумихе вокруг его имени. Это лишь моя точка зрения. Если он проиграет в полусреднем весе, то что он сможет предъявить в среднем или полутяжёлом? Он бежит оттуда, потому что сейчас Хамзат — претендент на титул», — приводит слова Перейры Sportskeeda.

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