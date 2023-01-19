Чемпион UFC Алекс Перейра назвал сроки возвращения и вероятных соперников
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Чемпион UFC в среднем весе Алекс Перейра рассказал, с кем и когда хотел бы провести первую защиту чемпионского пояса.
«Я хочу вернуться в апреле или мае. Буду готов к этим датам. Сейчас вариантов пока нет. Но я знаю, что, вероятно, это будет реванш с Адесаньей. Но это также может быть поединок с Робертом Уиттакером», — приводит слова Перейры MMAJunkie со ссылкой на его выступление на канале ESPN MMA в YouTube.
Напомним, Перейра стал чемпионом UFC после того, как победил представителя Новой Зеландии Исраэля Адесанью. Бразилец добыл победу нокаутом в пятом раунде, став чемпионом промоушена в среднем весе. Противостояние проходило в ночь с 12 на 13 ноября мск на арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке на турнире UFC 281.
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