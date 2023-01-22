«Здесь меня не побить. Ковингтон — иду за тобой». Бёрнс прокомментировал победу на UFC 283
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Бразильский боец UFC Гилберт Бёрнс прокомментировал свою победу в поединке с представителем США Нилом Магни на UFC 283.
«Это Бразилия! Здесь другого исхода просто и быть не могло! Здесь меня не побить! Я обращаюсь ко всем, кто избегает меня, – знайте, я готов быть чемпионом.
Эти парни не на моём уровне. И отныне каждый раз, когда я буду выходить в октагон, я буду финишировать каждого из них. Каждого!
Я хочу вернуться как можно скорее. И буду финишировать всех. Колби Ковингтон – я иду за тобой!» — сказал Бёрнс после боя.
Для Гилберта Бёрнса эта победа стала 21-й в профессиональной карьере. В предыдущем бою он уступил Хамзату Чимаеву единогласным решением судей на турнире UFC 273 в апреле прошлого года. На счету бразильца также пять поражений.
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