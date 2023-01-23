«Это будет быстрая ночь для меня». Бёрнс рассказал, о чём думал во время боя с Магни

Бразильский боец смешанных единоборств Гилберт Бёрнс, выступающий в полусреднем весе UFC, высказался по поводу своего поединка с представителем США Нилом Магни.

Бёрнс одержал досрочную победу приёмом в первом раунде.

«Я должен был финишировать этого парня. Конечно, я готов к битве. Перед каждым поединком я прохожу через это ментально, я понимаю, что должен оставить в октагоне часть себя.

Когда я увидел, какой этот парень длинный… Не знаю, видно ли было вам, но он был так далеко от меня. Поэтому мне нужно было идти на тейкдаун, и, когда я почувствовал его на земле, я подумал: «Окей, это будет быстрая ночь для меня», — сказал Бёрнс на пресс-конференции после боя.

Для Гилберта Бёрнса эта победа стала 21-й в профессиональной карьере. В предыдущем бою он уступил Хамзату Чимаеву единогласным решением судей на турнире UFC 273 в апреле прошлого года. На счету бразильца также пять поражений.