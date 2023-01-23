Стало известно о состоянии Гловера Тейшейры после боя с Хиллом

Хорхе Гимараеш, менеджер бразильца Гловера Тейшейры, рассказал о состоянии бойца после титульного поединка UFC с Джамалом Хиллом.

«Помимо рассечений, у Тейшейры травма носа, характер которой будет известен после возвращения в Коннектикут. В остальном он чувствует себя замечательно», — приводит слова Гимараеша MMA Fighting.

В главном поединке турнира за вакантный чемпионский титул UFC в полутяжёлом весе 43-летний экс-чемпион Гловер Тейшейра проиграл американскому бойцу Джамалу Хиллу единогласным решением судей. При этом бразилец по ходу пяти раундов выдержал несколько серий тяжёлых ударов от соперника.



После боя Тейшейра объявил о завершении профессиональной карьеры. Он выиграл 33 поединка в ММА и потерпел восемь поражений.