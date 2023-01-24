Промоутер Хирн: Бетербиев — это ужас, для Ярда этот бой станет настоящим кошмаром
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Известный британский промоутер Эдди Хирн поделился ожиданиями от титульного поединка между российским непобеждённым боксёром Артуром Бетербиевым и Энтони Ярдом.
«Наблюдать за Бетербиевым вблизи — это нечто особенное. Он просто чёртово животное, ужас. Этот бой станет для Энтони Ярда настоящим кошмаром. Так всегда бывает в бою с Артуром. Вы пройдёте все семь кругов ада, боксируя с этим человеком», — рассказал Хирн в интервью YouTube-каналу iFL TV.
На счету Артура Бетербиева 18 поединков в профессиональном боксе, в которых он одержал 18 побед — все нокаутом. Россиянин является чемпионом мира в полутяжёлом весе по версиям WBC, WBO и IBF У Ярда 23 победы в 25 поединках.
Поединок Артура Бетербиева и Энтони Ярда состоится 28 января в Лондоне.
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