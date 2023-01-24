«Зверь, который получит пояс». Сможет ли Бетербиев укротить лютого британского нокаутёра?

До первого большого боксёрского боя в 2023 году с участием нашего соотечественника остаётся всего несколько дней. Вечером 28 января непобеждённый российско-канадский спортсмен Артур Бетербиев встретится в Лондоне с британцем Энтони Ярдом. Уроженец Хасавюрта является фаворитом схватки: за Артура говорят не только три чемпионских пояса, но и невероятный процент нокаутов — 100. Но соперник Бетербиева тоже весьма непрост, а «пушки» в его кулаках не слабее, чем у Белого панчера. Нашего парня ждёт непростое испытание.

Ярд провёл на профессиональном ринге 25 поединков против всего 18 боёв у Бетербиева — с опытом у британца точно проблем не будет. При этом Энтони значительно моложе россиянина, ведь ему только 31 год. Если схватка зайдёт в последние раунды, кто знает, удастся ли Артуру оставаться настолько же быстрым, как его оппонент. Однако главное оружие Ярда точно такое же, как у Бетербиева — невероятной силы удар с обеих рук. Да, процент нокаутов Энтони чуть уступает Артуру, но из 23 выигранных британцем боёв только один завершился судейским решением. Уроженец Лондона нокаутирует любых соперников.

Например, в последнем поединке Ярду противостоял крепкий болгарин Стефани Койков, имевший на счету лишь одно поражение. Энтони с первых секунд бросился в атаку, выкидывая жёсткие удары по этажам. При этом британец и сам слишком открывался: Койков несколько раз отлично попал, но соперник даже не поморщился. Энтони продолжал переть вперёд, словно танк: его интересовал только нокаут, уровень агрессии лондонца был высочайшим. При этом никаких грязных ударов — только классический бокс.

Энтони Ярд в атаке Фото: Alex Pantling/Getty Images

Койков продержался два раунда, хотя порой на него было жалко смотреть: он пропускал тяжелейшие попадания как в голову, так и по корпусу. Но в третьей трёхминутке Стефани начал откровенно «плыть», чем незамедлительно воспользовался Ярд. Британец начал лупить болгарина, причём его удары доходили даже через блок. После одной из серий, завершённой боковым в корпус, Койков упал. Казалось, что он просто не удержался на ногах, однако подняться болгарин так и не сумел — слишком серьёзным оказался урон, который он принял.

Права на видео принадлежат BT Sport. Посмотреть ролик можно на официальном канале BT Sport Boxing на YouTube.

Немудрено, что болельщики с восторгом оценили нокаутирующую мощь Ярда в комментариях к видео нокаута.

Julius Cee: "Энтони Ярд — зверь. Реально здорово наблюдать за его силой, мощью, и храбростью. Рано или поздно он получит пояс".



Liam McCann: «Ярд точно совершенствуется технически».



Lowend Crazy: «Всегда верил, что этот парень будет великим бойцом».

Так что Бетербиеву точно не стоит расслабляться — любой удар Энтони может оказаться роковым, даже тот, который вроде бы попал в блок. Конечно, Артур более классный нокаутёр, да и техника у него лучше, но расклады «на бумаге» далеко не всегда подтверждаются в ринге. 28 января нашего соотечественника ждёт сложнейшее испытание, из которого он должен выйти победителем. И, конечно, мы ждём досрочной победы от Бетербиева — процент нокаутов нужно сохранять максимальным.