Артур Бетербиев — Энтони Ярд: когда бой, где смотреть прямую трансляцию

Вечером 28 января в Лондоне на «Уэмбли» пройдёт боксёрский вечер, главным событием которого станет титульный бой между российским непобеждённым боксёром Артуром Бетербиевым и британцем Энтони Ярдом.



«Чемпионат» проведёт прямую онлайн-трансляцию поединка Бетербиева и Ярда. Посмотреть бой в прямом эфире можно на ESPN+ и BT Sport Box Office. В России официальной трансляции боя не будет.



Артур Бетербиев — действующий чемпион мира в полутяжёлой весовой категории по версиям WBC, WBO и IBF. На счету российского боксёра 18 поединков в профессиональной карьере, в которых он одержал 18 побед — все нокаутом.



Энтони Ярд провёл 25 поединков на профессиональном ринге, в которых одержал 23 победы и потерпел два поражения.