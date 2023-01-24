Артур Бетербиев — Энтони Ярд: когда бой, где смотреть прямую трансляцию
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Вечером 28 января в Лондоне на «Уэмбли» пройдёт боксёрский вечер, главным событием которого станет титульный бой между российским непобеждённым боксёром Артуром Бетербиевым и британцем Энтони Ярдом.
«Чемпионат» проведёт прямую онлайн-трансляцию поединка Бетербиева и Ярда. Посмотреть бой в прямом эфире можно на ESPN+ и BT Sport Box Office. В России официальной трансляции боя не будет.
Артур Бетербиев — действующий чемпион мира в полутяжёлой весовой категории по версиям WBC, WBO и IBF. На счету российского боксёра 18 поединков в профессиональной карьере, в которых он одержал 18 побед — все нокаутом.
Энтони Ярд провёл 25 поединков на профессиональном ринге, в которых одержал 23 победы и потерпел два поражения.
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