Хилл назвал своего следующего соперника

Американский боец смешанных единоборств и новый чемпион UFC в полутяжёлом весе Джамал Хилл сказал, что в следующем бою он хотел бы встретиться с Иржи Прохазкой.

«Хочется, чтобы это был Иржи Прохазка. Я давно хотел получить бой с ним. Знаю, что это крупный бой. Его масштаб очень велик. Мне кажется, что я лучше Иржи во всём. Готов подождать до июля-августа», — приводит слова Хилла Sportskeeda.

Напомним, на прошедшем турнире UFC 283 Хилл оказался сильнее бразильца Гловера Тейшейры. Он одержал победу единогласным решением судей и стал чемпионом дивизиона.



Хилл за 25 минут нанёс сопернику 232 акцентированных удара, что является новым рекордом полутяжёлого дивизиона в UFC.



Джамал Хилл провёл 13 поединков в профессиональных смешанных единоборствах, в которых одержал 12 побед и потерпел одно поражение.

Прохазка — Хиллу: поздравляю! Я иду за тобой!