Хилл назвал своего следующего соперника

Американский боец смешанных единоборств и новый чемпион UFC в полутяжёлом весе Джамал Хилл сказал, что в следующем бою он хотел бы встретиться с Иржи Прохазкой.
«Хочется, чтобы это был Иржи Прохазка. Я давно хотел получить бой с ним. Знаю, что это крупный бой. Его масштаб очень велик. Мне кажется, что я лучше Иржи во всём. Готов подождать до июля-августа», — приводит слова Хилла Sportskeeda.
Напомним, на прошедшем турнире UFC 283 Хилл оказался сильнее бразильца Гловера Тейшейры. Он одержал победу единогласным решением судей и стал чемпионом дивизиона.
Хилл за 25 минут нанёс сопернику 232 акцентированных удара, что является новым рекордом полутяжёлого дивизиона в UFC.
Джамал Хилл провёл 13 поединков в профессиональных смешанных единоборствах, в которых одержал 12 побед и потерпел одно поражение.
Прохазка — Хиллу: поздравляю! Я иду за тобой!
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