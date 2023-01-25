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Стали известны дата и место проведения следующего боя Александра Шлеменко

Стали известны дата и место проведения следующего боя Александра Шлеменко
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Звёздный российский ветеран MMA Александр Шлеменко проведёт свой следующий поединок на G-Drive Арене в Омске в июле, сообщается на официальном сайте Министерства по делам молодёжи, физической культуры и спорта Омской области.

Напомним, в своём последнем бою на турнире RCC 13 в декабре Шлеменко проиграл единогласным судейским решением по итогам пяти раундов именитому соотечественнику Магомеду Исмаилову. Поединок состоялся в лимите среднего веса (до 84 кг). Поражение стало для 38-летнего Шлеменко вторым в последних трёх боях.

Ранее бывший соперник «Шторма» Вячеслав Василевский высказался о возможной трилогии, объяснив, почему сомневается в её организации.

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