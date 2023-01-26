Алексей Кунченко поделился прогнозом на поединок Махачева и Волкановски в UFC

Российский боец полусреднего веса (до 77 кг) Алексей Кунченко, в прошлом выступавший в UFC и PFL, высказался об ожидаемом титульном поединке между соотечественником Исламом Махачевым и австралийцем Алексом Волкановски.

«Думаю, Махачев разберётся с ним. Все думают, что будет не так просто. Но Волкановски ещё не встречался с такими. У Ислама борьба хорошая, физические данные хорошие. Если он поймает и переведёт, он повяжет соперника хорошенько. Кроме того, Волкановски пониже ростом, ему будет сложно. Это же пятираундовый бой. Думаю, что Волкановски его не вывезет. Даже если он с серьёзными бойцами работает, как бы он ни готовился – Махачев для него неудобный соперник.

Борьба неизбежна – у них школа такая. Ударка есть, но если будет возможность, Ислам переведёт. Он будет момент искать, чтобы клинчевать у клетки. В ноги проходить смысла нет, поэтому Махачев будет поджимать и клинчевать. Александр взрывной, он постоянно двигается на ногах. Чтобы остановить его, нужно постоянно поджимать. Скорее всего, Ислам постарается закончить бой в партере, удушающим или болевым», – сказал Кунченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Полное интервью с Алексеем Кунченко можно прочитать на «Чемпионате»:

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