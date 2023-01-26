«Это не спорт — порнография». Кунченко — о проблемах Александра Емельяненко

Российский боец полусреднего веса (до 77 кг) Алексей Кунченко, в прошлом выступавший в UFC и PFL, высказался о последних выступлениях звёздного соотечественника и ветерана Александра Емельяненко.
«Это ненормальная ситуация. Его уже все бьют, кому не лень. Это не спорт – порнография какая-то. Он выходит, его бьют, валят. Он просто выходит деньги зарабатывать. А потом что с ним будет? Только по башке получает и своё здоровье оставляет ради денег. Его все потом сразу же забудут. Он старается на этом зарабатывать, вот и всё. Не спорт его держит, только деньги, финансовая часть – вот и всё. Ты не готовишься толком, одно и то же делаешь.
Александр приезжал к нам в академию перед Дациком. Я смотрел, у него был один спарринг-партнёр, с которым они все упражнения делали только под правую руку. А я знаю, что Дацик и левую может выкинуть. Саша правую руку постоянно внизу держал. И я смотрю бой – его левой рукой вырубают. Ни тренера нормального, ни подготовки. Как это? Человек не готовится, такие деньги зарабатывает, выходит и показывает некрасивый бой. Все просто уже смеются над ним.
Я считаю, что это неправильно. Ты должен готовиться к бою, хороший бой показать, в хорошей форме подойти. Нанимать хороших спарринг-партнёров, тренера. Потому что если ты выходишь, ты должен выиграть. Тогда в следующий раз ты получишь больше денег, сможешь драться с более серьёзными соперниками. А когда он уже выходит под одного, второго. Там против него выходят меньше в два раза и лупят его, он падает. Это уже смешно», – сказал Кунченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.
Полное интервью с Алексеем Кунченко можно прочитать на «Чемпионате»:
Емельяненко не пустили в торговый центр. Возможно, он был пьян
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