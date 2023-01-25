Уайлдер: Руису потребуются стероиды, чтобы победить меня

Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе, американский ветеран Деонтей Уайлдер считает, что его соперники отказываются от обязательного допинг-тестирования из-за желания увеличить шансы на победу за счёт приёма запрещённых веществ.
«Энди [Руис] – хороший боец. Мне нравится его скорость, настрой и храбрость, но для меня этого недостаточно. Ему придётся добавить ещё кое-что к вышесказанному. Ему потребуется кое-что, потому что я тот самый парень. Я – босс. Вот почему все боятся меня. Если вы сталкиваетесь со мной, вам потребуется помощь.
Стероиды не уйдут из этого бизнеса. Почему бойцы принимают их? Из-за страха. Я всегда хочу нокаутировать их, и мне для этого не нужна помощь. У меня не было подделанных перчаток, и мне не нужно ничего колоть и пить», – сказал Уайлдер в интервью YouTube-каналу EsNews.
На родине Деонтея Уайлдера открыли памятник в его честь:
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