Деонтей Уайлдер назвал самого трудного спарринг-партнёра в карьере
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Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе, американский ветеран Деонтей Уайлдер, имевший опыт тренировок с украинцем Владимиром Кличко и британцем Дэвидом Хэем, назвал самого трудного спарринг-партнёра в карьере.
Им оказался 43-летний американский боец Алонсо Батлер (34-3-2, 25 KO), выступавший на региональном уровне.
«У меня получилась настоящая война с Алонсо Батлером. Он был самым быстрым супертяжеловесом, которого я видел — и это при его габаритах, а он точно переваливал за 113 кг. При этом он мог двигаться.
Если бы у него была лучшая команда, то он мог бы стать чемпионом мира. Когда я увидел его на заре карьеры, то был впечатлён. Помню, что подумал тогда: «Чёрт, я хочу быть таким же», – сказал Уайлдер в интервью YouTube-каналу EsNews.
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