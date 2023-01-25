Деонтей Уайлдер назвал самого трудного спарринг-партнёра в карьере

Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе, американский ветеран Деонтей Уайлдер, имевший опыт тренировок с украинцем Владимиром Кличко и британцем Дэвидом Хэем, назвал самого трудного спарринг-партнёра в карьере.

Им оказался 43-летний американский боец Алонсо Батлер (34-3-2, 25 KO), выступавший на региональном уровне.

«У меня получилась настоящая война с Алонсо Батлером. Он был самым быстрым супертяжеловесом, которого я видел — и это при его габаритах, а он точно переваливал за 113 кг. При этом он мог двигаться.

Если бы у него была лучшая команда, то он мог бы стать чемпионом мира. Когда я увидел его на заре карьеры, то был впечатлён. Помню, что подумал тогда: «Чёрт, я хочу быть таким же», – сказал Уайлдер в интервью YouTube-каналу EsNews.