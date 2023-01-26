Промоутер Фьюри назвал его потенциального соперника в случае срыва боя с Усиком

Боб Арум, сопромоутер чемпиона WBC в супертяжёлом весе британца Тайсона Фьюри (33-0-1, 24 KO), назвал потенциального соперника для своего подопечного в случае срыва поединка с украинцем Александром Усиком (20-0, 13 KO).

«Если бой состоится в Саудовской Аравии, то каждый из бойцов заключит сделку с саудовцами. Люди Усика уже сообщили мне, что у них есть на руках сделка, которая их устроит. Если саудовцы и вправду заинтересованы, тогда они заключат сделку с нами по Тайсону Фьюри, и мы вступим в игру.

Бой состоится до или после Рамадана, бойцам не понадобится много времени на подготовку. Надеюсь, всё будет сделано. А если нет, то у Фьюри есть варианты, и один из них Джо Джойс», – цитирует Арума The Telegraph.

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