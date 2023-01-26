Промоутер Фьюри назвал его потенциального соперника в случае срыва боя с Усиком

Боб Арум, сопромоутер чемпиона WBC в супертяжёлом весе британца Тайсона Фьюри (33-0-1, 24 KO), назвал потенциального соперника для своего подопечного в случае срыва поединка с украинцем Александром Усиком (20-0, 13 KO).
«Если бой состоится в Саудовской Аравии, то каждый из бойцов заключит сделку с саудовцами. Люди Усика уже сообщили мне, что у них есть на руках сделка, которая их устроит. Если саудовцы и вправду заинтересованы, тогда они заключат сделку с нами по Тайсону Фьюри, и мы вступим в игру.
Бой состоится до или после Рамадана, бойцам не понадобится много времени на подготовку. Надеюсь, всё будет сделано. А если нет, то у Фьюри есть варианты, и один из них Джо Джойс», – цитирует Арума The Telegraph.
«Пузо, смотри, что я сейчас съем. Ты следующий». Усик обратился к Фьюри
- 26 января 2023
-
00:44
-
00:25
-
00:22
-
00:00
- 25 января 2023
-
23:41
-
23:05
-
22:53
-
22:03
-
22:00
-
21:50
-
21:00
-
20:49
-
20:26
-
19:44
-
19:41
-
18:59
-
18:56
-
18:01
-
17:39
-
16:42
-
16:35
-
15:44
-
15:24
-
15:00
-
14:38
-
13:59
-
13:53
-
13:26
-
13:01
-
12:45
-
12:33
-
11:43
-
11:17
-
11:05
-
10:39