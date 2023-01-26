Тони Харрисон назвал свой вес за полтора месяца до боя с Цзю

Бывший чемпион мира в первом среднем весе (до 69,9 кг) американец Тони Харрисон (29-3-1, 21 KO) назвал свой вес за полтора месяца до поединка с австралийским претендентом Тимом Цзю (21-0, 15 KO), который состоится 12 марта в Австралии.
Так, Харрисон опубликовал фотографию из тренировочного с зала, где весы показали под ним 165,6 фунта (75,11 кг).
«Они считают, что поймали меня коротким уведомлением. И да, я считаю уведомление коротким, но я настоящий боец и продолжаю работать», – написал Харрисон в социальных сетях.
Напомним, изначально соперником Цзю должен был стать действующий лидер дивизиона американец Джермелл Чарло, однако он снялся с поединка из-за травмы.
Ранее член рейтинга pound-for-pound Эррол Спенс заявил, что готов поставить $ 10 тысяч на победу Харрисона.
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