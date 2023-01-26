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Оскар де ла Хойя: драку Уайта с женой замяли, за UFC стоит много влиятельных людей

Оскар де ла Хойя: драку Уайта с женой замяли, за UFC стоит много влиятельных людей
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Бывший чемпион мира по боксу в шести весовых категориях Оскар де ла Хойя прокомментировал драку президента UFC Даны Уайта с супругой.

«За UFC стоит много влиятельных людей. За организацией стоит много денег. То, что он сделал, было явно неправильно. Он не должен был бить женщин. Просто не нужно было делать этот идиотский поступок. Власть имущие держали это в секрете и замяли это дело. Я не собираюсь вмешиваться или что-либо говорить об этом. Я имею в виду, что все знают, что он придурок», — приводит слова боксёра BJ Penn.

Напомним, инцидент произошёл время празднования Нового года в одном из ночных клубов в Мексике. Когда Дана наклонился, чтобы что-то сказать Энн, она дала ему пощёчину. Дана тут же дал ей пощёчину в ответ.

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