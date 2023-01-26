Бетербиев рассказал, имя какого боксёра хочет вписать в своё резюме

Российский непобеждённый боксёр, действующий чемпион мира в полутяжёлом весе по версиям WBC, WBO и IBF Артур Бетербиев ответил на вопрос, имя какого боксёра он бы хотел вписать в своё резюме.
«Чьё имя я хочу вписать в своё резюме – Канело или Усика? Энтони Ярда в эту субботу. Я не мечтаю с кем-то подраться. Знаете, когда бой будет предложен, я всё обдумаю и соглашусь драться, если это будет хороший поединок», — сказал Бетербиев на YouTube-канале Top Rank Boxing.
Напомним, вечером 28 января в Лондоне на «Уэмбли» пройдёт боксёрский вечер, главным событием которого станет титульный бой Бетербиева и Ярда.
Артур Бетербиев — действующий чемпион мира в полутяжёлой весовой категории по версиям WBC, WBO и IBF. На счету российского боксёра 18 поединков в профессиональной карьере, в которых он одержал 18 побед — все нокаутом.
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