Бетербиев: если бы я мог снова выбирать, не стал бы бойцом. Нехорошо бить людей

Российский непобеждённый боксёр, действующий чемпион мира в полутяжёлом весе по версиям WBC, WBO и IBF Артур Бетербиев высказался по поводу своей работы.

«Люблю ли я свою работу? Да, потому что всё получается хорошо. Обычно люди работают ради денег, чтобы хорошо прожить жизнь. У меня всё так же.



Если бы я мог выбирать снова, никогда не стал бы бойцом. Нехорошо бить людей. Тем более которых ты знаешь», — сказал Бетербиев на YouTube-канале Top Rank Boxing.

Напомним, вечером 28 января в Лондоне на «Уэмбли» пройдёт боксёрский вечер, главным событием которого станет титульный бой Бетербиева и Ярда.



Артур Бетербиев — действующий чемпион мира в полутяжёлой весовой категории по версиям WBC, WBO и IBF. На счету российского боксёра 18 поединков в профессиональной карьере, в которых он одержал 18 побед — все нокаутом.

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